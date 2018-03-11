В Украину вернулись 200 граждан, которые отказались воевать на стороне боевиков

Из них освобождено от уголовной ответственности судами 125 человек, от отбывания наказания - 9 человек

В рамках программы СБУ "Тебя ждут дома" с августа 2015 года на подконтрольную Украине территорию вернулись 200 граждан, которые добровольно отказались от участия в незаконных вооруженных формированиях российско-оккупационных войск.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба АТО.

"Служба безопасности Украины в рамках специальной программы "Тебя ждут дома" осуществляет меры по возвращению на подконтрольную Украине территорию и освобождение от уголовной ответственности граждан, которые добровольно отказались от участия в незаконных вооруженных формированиях российско-оккупационных войск. Программа действует с 18 августа 2015 года. В целом, на сегодня ею воспользовались 200 человек", - говорится в сообщении.

Из них освобождено от уголовной ответственности судами 125 человек, от отбывания наказания - 9 человек.

Напомним, СБУ предупреждает о наивысшем уровне террористической угрозы за все время независимости.