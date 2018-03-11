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Ситуация на Донбассе

Фото Донецк может перейти на российский телефонный код

<span class="label red">Фото</span> Донецк может перейти на российский телефонный код
Фото с сайта Политнавигатор

Жизнь на оккупированных территориях все больше напоминает ад

11.03.18 4211
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С 11 января, жители неподконтрольных территорий Донецкой области живут без украинской мобильной связи

Об этом пишет Сегодня.

Заявления о перебитых кабелях телеком-оператора "Vodafone", о том, что украинская компания должна платить оккупационным властям Донецка за электроэнергию, снабжающую базовые станции – все это не выдержало никакой критики, и дончане убедились в очередной раз: украинскую связь "положили" ради продвижения местного оператора "Феникс".

Чтобы оставаться хоть на какой-то связи с родными, дончане были вынуждены покупать стартовые пакеты и "пополняшки", выстаивая многочасовые очереди и оставляя в точках продажи сим-карт свои паспортные данные. Стоимость стартовых пакетов варьировалась от 120 рублей (60 грн) до 2000 (1000 грн), пополнение на месяц стоит 50 рублей (25 грн). По данным "министерства связи ДНР", за два месяца было продано больше миллиона сим-карт, прибыли – многомиллионные.

"Мы надеялись, что как только Яценко ("министр связи ДНР") заработает на своем "Фениксе", он вернет людям "Vodafone", потому что без него очень трудно. Нет связи с родными на свободных территориях, невозможно отправить смс или получить сообщение из банка – пенсионеры в шоке, – рассказала дончанка Юлия Перебейнис. – До сих пор мы бегаем по точкам на окраинах города, где немножко ловится "Vodafone" со стороны Украины, и звоним своим. Тем, кто не может добраться до этих мест, очень трудно. Например, наша знакомая – пожилая женщина, ходить ей трудно. Ее родственники из Киева пишут мне в вайбер, я набираю ее на "Феникс" и передаю все что они ей хотели сказать. А "Феникс" у нас работает, мягко сказать, не очень. Можно по 20-30 раз набирать номер – и все без толку. "Сеть занята" и все. В праздник 8 марта эту сеть вообще "положили", нормально созвониться можно было только вечером".

Выходные в Донецке прошли в обсуждении очередного заявления так называемого "министра связи ДНР" Яценко, который сообщил буквально следующее: "Александр Захарченко на 99% решил вопрос с присвоением нам кода "+7". Это большой важный процесс для ДНР в плане интеграции с РФ. И мы сейчас стоим перед вопросом – нам нужно формировать коммутацию не на "+38", а переписать все необходимое оборудование, чтобы у абонентов "Феникс" было +7".

Дончане недоумевают: если где-то шли переговоры о переводе телефонной связи на "7", то зачем было победоносно заявлять о договоренностях по ремонту кабелей "Vodafone" и потенциальном возвращении украинского оператора, тем более что эти вопросы обсуждались в Минске, на заседаниях Трехсторонней контактной группы, то есть на очень серьезном уровне?

"Конечно, верить Яценко можно с большой натяжкой, но не совсем понятно, России-то это зачем? Если даже в оккупированном Крыму они не смогли наладить нормальную телефонную связь, то Донбасс каким боком к их "семерке"? – недоумевает житель оккупированного региона Николай Яковлев. – С 2014 года понятно, что Донбассу мнить себя очередным "федеральным округом России" – глупо и бессмысленно. Пока из нас сделали задворки цивилизации, отобрав мобильную связь, свободу передвижения, свободу выбора, подкармливая третьесортными продуктами из той же России… Но украинские паспорта никто не выкинул, все, даже те кто ратовал за "русский мир", призывал войну в 2014-м, продолжают вклеивать фотографии в 25 и 40 лет, оформлять рождение детей и смерть стариков на свободных территориях, выплаты всякие – не в России, которой мы даром не нужны, а в Украине. Вот этого я понять не могу!".

Жители оккупированных территорий, обсуждая заявление "министра" о возможном переходе на код +7, предполагают, что это потребует опять покупки новых сим-карт.

"Какой неприкрытый идиотизм и натуральное воровство у людей из кармана! – ужасается пользователь соцсетей Александр. – И ведь никто не даст гарантии, что с российскими кодами связь будет лучше! Чтобы дозвониться по "Фениксу", надо иметь железные нервы, набирая по двадцать раз номер. Потом еще надо понять, что тебе говорить собеседник – ибо в трубке слышны лязги, скрежет, посторонние шумы и даже иногда чьи–то разговоры. А с "семеркой" прямо будет все прекрасно? Никто не верит в это!"

Напомним, Nokia и Vodafone проведут на Луну мобильную связь.

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