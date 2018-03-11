На Донбассе погиб украинский военный

Один военный погиб и двое получили ранения в зоне АТО.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18:00 11 марта.

Военный погиб в результате подрыва - при выполнении боевой задачи по перевозке имущества. Еще один во время проверки минного поля получил осколочные ранения, другой был ранен в результате вражеских обстрелов в Новозвановке.

Всего с начала суток зафиксированы три обстрела позиций украинских военных. На луганском направлении противник из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по укреплениям сил АТО в районе населенных пунктов Троицкое, Луганское и Новозвановка.

На донецком направлении в течение дня сохранялась тишина.

Напомним, СБУ предупреждает о наивысшем уровне террористической угрозы за все время независимости.