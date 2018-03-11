Закарпатская областная госадминистрация объявила 15 марта выходным днем в честь празднования Карпатской Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.
"Четверг, 15 марта, когда будет отмечаться годовщина Карпатской Украины, на Закарпатье будет выходным днем. Соответствующее распоряжение подписал председатель облгосадминистрации Геннадий Москаль", - сообщают в Закарпатской ОГА.
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"15 марта 1939 года - одна из важнейших дат в истории Закарпатья, поэтому в наше время этот день заслуживает того, чтобы быть выходным", - комментирует свое распоряжение Москаль.
Напомним, 15 марта 1939 года Сейм Карпатской Украины провозгласил государственную независимость и принял конституцию, в которой определил государственным языком украинский, государственным флагом - сине-желтый флаг, гербом - изображение медведя с сине-желтыми полосами и трезубцем, а гимном - "Ще не вмерла Украина".