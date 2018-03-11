Порошенко назвал единственный вариант остановить убийства на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что сделает все возможное, чтобы ввести миротворческую миссию ООН на Донбассе.
Об этом глава государства написал в Facebook.
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"Буду делать все возможное, чтобы как можно скорее ввести миротворческую миссию ООН на оккупированном Донбассе. Это - единственный вариант, который может остановить убийства украинцев, как гражданских, так и военных, как можно восстановить украинский суверенитет на оккупированном Донбассе", - говорится в сообщении.
Напомним, Фокус выяснил, будет ли Швеция поддерживать украинцев миротворцами.