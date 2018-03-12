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Новости партнеров Почему в марте надо ехать на KharkivMusicFest в Харьков?

<span class="label">Новости партнеров</span> Почему в марте надо ехать на KharkivMusicFest в Харьков?

Так как едут в Одессу - на кинофест или во Львов - на джазовый фест?

12.03.18 63
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Попробуем найти аргументы «ЗА» поездку на фестиваль.      

    Во-первых, Харьков - это колыбель, как минимум великолепной семерки выдающихся пианистов разных времен и эпох: Николая Лысенко, Владимира Крайнева, Александра Зилоти, Федора Якименко, Сергея Борткевича, джазового пианиста Даниила Крамера и Станислава Христенко.      

    Христенко, как самый молодой представитель харьковской фортепианной традиции и является инициатором и арт-директором KharkivMusicFestа.      

    В Харькове родился Иосиф Шилингер - автор знаменитой системы музыкальной композиции, американский композитор, первый пропагандист джаза, основатель симфо-джаза, близкий друг Шостаковича и ... учитель Джорджа Гершвина, Гленна Миллера, Бенни Гудмена и других столпов американской музыкальной культуры ХХ века.      

     А вы знали, что именно в Харькове родились, жили, учились, работали композиторы: Николай Лысенко, Исаак Дунаевский, Виталий Губаренко и Ирина Губаренко, Юлий Мейтус, Валентин Бибик, Леонид Десятников?      

     Именно с музыкальным Харьковом связывают имена Бориса Гмыри, Евгении Мирошниченко, Марка Рейзена, Клавдии Шульженко, Людмилы Гурченко, Марка Бернеса, Вадима Мулермана, вплоть до современных рокеров: ТНМК «Фагота» Олега Михайлюты и «Фоззи» Александра Сидоренко, Дениса Дудко (бас-гитариста «Океана Эльзы»), Марии Бурмаки, Жадана и Собак, 5`nizzы SunSay и Сергея Бабкина, Pur:Pur.      

      Существует даже мнение, что украинский рок начинался именно с Харькова. Поэтому неудивительно, что в этом регионе так много первоклассных команд, но в основном экспериментальных и не для всех. А это значит, что большинство участников этих команд или проектов учились в свое время именно в харьковских музыкальных школах, училище или в консе. Если мысленно начертить ось Львов-Киев-Харьков, последний, -  всегда отличался радикальными тенденциями. Здесь всегда играли наиболее отвязный панк, а тяжелый рок был очень тяжелым. Неслучайно в начале перестройки именно харьковские команды играли наиболее жесткий социальный рок. Харьковчане все делают как бы «через край», с чрезмерными эмоциями, остро и страстно.      

      Итак, что-то есть в воздухе полуторамиллионного индустриального гиганта с лесом фабричных труб, серыми шизоидными «шедеврами» социалистической архитектуры и апофеозом советского конструктивизма - первым украинским небоскребом - Госпромом.    

      Но.

      Бывшая столица Украины и до сих пор столица в душе - Харьков является вторым после Киева по численности городом. Харьков - это как отдельное государство в государстве. Именно в Харькове происходят совершенно специфические вещи в контексте украинского и мирового искусства, уникальным образом развивается и мысль, и художественный взгляд.     

       Но.

       Это город парков, садов, фонтанов, и безупречной чистоты, что для киевлян, например, уже большая приманка.      

       Существует другой Харьков - город глубоких культурных традиций. Театр (Курбас и Быков), образование (Барабашов, Вернадский, Струве и Ландау), спорт (Жаботинский и Бессонов), литература (Гулак-Артемовский и Квитка-Основьяненко, Остап Вишня и Гончар), искусство (Репин и Татлин). В каждой области вы найдете десятки известных имен.      

       Не является исключением и музыка. Международный музыкальный фестиваль KharkivMusicFest-2018 - бесспорно фестиваль классической музыки. Но только на KharkivMusicFest можно будет узнать, какой она может быть разной.     

       Так, на фестивальной карте Украины появляется еще одна КУЛЬТтуристическая точка.      

       Поэтому, покупаем билеты на скоростной поезд Интерсити №772 и открываем для себя новый Харьков в сопровождении KharkivMusicFestа.

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