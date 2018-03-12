На Донбассе погиб украинский военный, трое получили ранения

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска неоднократно нарушали условия бессрочного прекращения огня в районе АТО, осуществив четыре обстрела позиций украинских защитников.
В частности, на Луганском направлении противник из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по нашим укреплениям в районе населенных пунктов Троицкое, Луганское и Новозвановка, сообщает пресс-центр штаба АТО.
На Донецком направлении боевики российско-оккупационных войск из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли силы АТО в районе населенного пункта Верхнеторецкое.
К сожалению, за прошедшие сутки имеем потери личного состава: во время выполнения боевых задач погиб один украинский военнослужащий. Еще трое защитников получили ранения. Им оказана необходимая медицинская помощь.
Напомним, по данным Минобороны, боевики на Донбассе наращивают огневую активность.