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Ситуация на Донбассе

На Донбассе погиб украинский военный, трое получили ранения

На Донбассе погиб украинский военный, трое получили ранения
Фото: Пресс-служба Минобороны

За сутки оккупанты четыре раза обстреляли позиции украинских защитников

12.03.18 322
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За прошедшие сутки российско-оккупационные войска неоднократно нарушали условия бессрочного прекращения огня в районе АТО, осуществив четыре обстрела позиций украинских защитников.

В частности, на Луганском направлении противник из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по нашим укреплениям в районе населенных пунктов Троицкое, Луганское и Новозвановка, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Донецком направлении боевики российско-оккупационных войск из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли силы АТО в районе населенного пункта Верхнеторецкое.  

К сожалению, за прошедшие сутки имеем потери личного состава: во время выполнения боевых задач погиб один украинский военнослужащий. Еще трое защитников получили ранения. Им оказана необходимая медицинская помощь.  

Напомним, по данным Минобороны, боевики на Донбассе наращивают огневую активность.

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