СБУ провела масштабные обыски по всей Украине

Служба безопасности провела более 25 санкционированных обысков в разных регионах Украины у лиц, которые способствуют России в проведении антиукраинских акций.
Об этом сообщила пресс-секретарь силового ведомства Елена Гитлянская в своем Фейсбук.
По ее словам, обыски прошли и у представителей СМИ.
Во время обысков изъяли пропагандистские материалы, оружие, взрывчатку и "многие другие доказательства подрывной работы против нашей страны".
Другие детали обысков пока не сообщаются.
Напомним, YouTube удалил видео СБУ о работе российских спецслужб в Украине.