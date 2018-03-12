Спецслужбы РФ шантажом заставляют украинцев воевать на Донбассе, - МВД

В прошлом году оперативники украинских спецслужб разоблачили организацию ООО "Экспедиция", которая завербовала около сотни граждан в Украине для работы в России, которым при этом подбрасывали наркотики, а затем приговаривали к отбыванию наказания.

Как рассказал начальник Департамента противодействия торговле людьми Артем Крищенко, осужденных в РФ украинцев вербуют сотрудники ФСБ и шантажом заставляют воевать на Донбассе на стороне боевиков, сообщает пресс-служба МВД.

"Им предлагают год контракт или тюремный срок. Кто соглашается, тому обещают "чистые" документы и возможность вернуться в Украину", - рассказал Крищенко.

Среди завербованных люди разных возрастных категорий - студенты, люди в возрасте, семейные пары, большинство из них попали в Россию обманным путем.

В данный момент дело "Экспедиции" слушается в Соломенском суде Киева, на скамье подсудимых находятся пять человек.

Напомним, Порошенко назвал единственный вариант остановить убийства на Донбассе. В тоже время боевики, по сообщению пресс-центра штаба АТО, используя режим "абсолютного перемирия", скрыто сосредотачивают военную технику и оборудуют новые фортификационные позиции на оккупированных территориях.