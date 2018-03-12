В рамках церемонии Международного культурно-просветительского проекта «Нас єднає Шевченкове слово», которая состоялась в Национальном университете культуры и искусств накануне празднования 204-й годовщины со дня рождения Великого Кобзаря, представители разных стран приняли участие в росписи крупнейшей в мире «Шевченковской писанки»

Основу символа Пасхи с изображением картин по мотивам творчества Тараса Шевченко заранее разрисовали студенты КНУКиИ, а Чрезвычайные и Полномочные послы Болгарии и Палестины и представители посольств Казахстана, Грузии и Словении завершили узоры и поставили свои надписи.

«Я написал имя Тараса Шевченко на арабском языке, - рассказал посол Палестины Др. Кассем Аль-Асаад. - Поэзия Шевченко прошла много поколений и осталась в памяти каждого из нас».

На уникальной писанке также нанесены строки из стихотворения «Реве та стогне Дніпр широкий» на шести официальных языках ООН: английском, арабском, испанском, китайском, французском и украинском.

«Его почитают и на украинском, и на болгарском, и на многих других языках почти во всех уголках мира», - сказал посол Болгарии Красимир Минчев.

Как рассказала автор и соорганизатор проекта Влада Литовченко, в этом году впервые было решено расширить привычные рамки шевченковской тематики и приобщить дипломатов к украинской традиции росписи писанок: «Это именно та культурная дипломатия, которая рядом с поэзией несет украинскую культуру другим народам», - отметила Глава Международного Фонда культурного сотрудничества.

К писанкарству также присоединились и почетные гости церемонии: Глава Киевской областной государственной администрации Александр Горган, президент Национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский, Генеральный директор Национального музея Тараса Шевченко Дмитрий Стус, заведующая кафедрой международных отношений КНУКиИ Инна Костыря, Начальник Управления культуры, национальностей и религий КОДА Игорь Подолянец и президент Института общества и права, доктор философских наук Юрий Кармазин.

«Старшее поколение относится к Шевченко с соответствующим уважением, а вот молодым необходимо передавать это отношение», - уверен соорганизатор мероприятия Михаил Поплавский, поэтому дипломаты и гости активно общались со студентами.

«В Казахстане Тарас Григорьевич Шевченко пользуется особым почетом, его именем названы улицы во многих городах», - отметил Советник-Посланник посольства Казахстана в Украине Токтар Игембаев.

Старший советник посольства Грузии Джамаль Гогитидзе также согласился, что «Шевченко не является достоянием только Украины, а и всего мира, его очень любят и ценят в Грузии». А заместитель посла Республики Словения госпожа Матея Крачун рассказала, что в Словении 150 лет назад были сделаны первые переводы его стихов, несколько лет назад был установлен памятник Шевченко, и день рождения Кобзаря всегда отмечают как в посольстве Украины в Словении, так и в посольстве Словении в Украине.

К проекту также присоединились послы Ян Пекло (Польша), Гела Думбадзе (Грузия), Руслан Болбочан (Молдова), Вакар Ахмад (временно поверенный Пакистана), Арнур Танбай (заместитель посла Казахстана) и Президент Африканской Совета в Украине Диалло Исса Садио. В видеоролике, который презентовали во время мероприятия, они читают «Заповіт» на языках своих народов. Украинскую версию стихотворения на видео открывает и завершает Первый Президент Украины Леонид Кравчук.

Напомним, Международный культурно-просветительский проект «Нас єднає Шевченкове слово» уже четвертый год проходит при участии послов иностранных государств для чествования и популяризации творчества Великого Кобзаря.