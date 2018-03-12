В освобождении заложников на Донбассе нет прогресса, - Порошенко

В переговорах об освобождении заложников на Донбассе и политзаключенных украинцев в России прогресса нет.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на брифинге с вице-президентом Европейской Комиссии Федерикой Могерини, передает 112.ua.

"Считаю, что надо сделать более значимую роль европейской дипломатии в деле освобождения заложников на Донбассе. Мы сегодня вопрос заложников также обсуждали с госпожой вице-президентом и мы видим, что после очевидного успеха, который мы наблюдали в декабре, когда удалось освободить 74 украинских заложника, мы снова более, чем 2,5 месяца не имеем прогресса, не смотря на совершенно конкретные предложения, которые были предоставлены российской стороне", - заявил президент.

Порошенко также отметил, что речь идет как о заложниках,"которых незаконно удерживают на оккупированной территории, так и политических заложников, которые содержатся в тюрьмах РФ".

Напомним, ранее Порошенко обратился к Евросоюзу с просьбой отправить в Украину оружие оборонительного характера.