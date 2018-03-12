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Дело Рубана

Савченко вызвали на допрос в СБУ

Савченко вызвали на допрос в СБУ
Надежда Савченко / Фото: 112.ua

Депутат сегодня покинула территорию страны для участия в международной конференции

12.03.18 940
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Депутата Верховной Рады Надежду Савченко вызвали на допрос 13 марта по делу главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана. Об этом сказал генпрокурор Юрий Луценко, передает 112 Украина.

При этом он отметил, что Савченко сегодня выехала из Украины для участия в международной конференции.

"СБУ направила нардепу Савченко вызов на допрос на завтра. Сегодня в 4:00 утра она отбыла с территории страны для участия в международной конференции, в которой предполагается участие отдельных нардепов", - сообщил Луценко.

Генпрокурор призвал Савченко вернуться в страну и явится на допрос в СБУ.

"Хотел бы обратиться к нардепу Савченко, - если она и вправду такая мужественная и честная, как говорит об этом, - завтра она должна быть в СБУ", - подчеркнул Луценко.

Напомним, руководитель центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан был задержан 8 марта между подконтрольным Украине Бахмутом и оккупированной Горловкой. Он якобы провозил с неподконтрольной территории целый арсенал оружия.

По данным СБУ, Рубан планировал теракты в Киеве, в том числе и покушение на президента Петра Порошеко.

Позже Рубана арестовали на 60 дней без права залога.

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