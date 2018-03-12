Зайцева рассказала свою версию смертельного ДТП в Харькове

Виновница аварии утверждает, что алкоголь и наркотики не употребляла и скорость не превышала

Фигурантка дела о смертельной аварии в Харькове Елена Зайцева в суде рассказала свою версию ДТП. Об этом пишет местное издание NewsRoom.

Она рассказала, что 18 октября вечером в компании своих знакомых ужинала в таверне "Чили". При этом подозреваемая заверила, что перед аварией она не употребляла ни спиртное, ни какие-либо запрещенные вещества.

"Наркотики я никогда не пробовала, потому что в связи с травмой, которую я получила 10 лет назад, я с осторожностью отношусь к любым препаратам. Совмещение каких-то лекарств может быть для меня фатальным. В день происшествия никаких лекарств я не употребляла. За день до случившегося, 17 октября, я перед сном приняла одну таблетку пенталгина", - заверила Зайцева.

Также она сообщила, что непосредственно перед ДТП она двигалась по площади Конституции с включенными фарами ближнего света и "противотуманками" на скорости около 80 км/ч. По ее словам, автомобиль второго фигуранта дела - Геннадия Дронова находился на уровне входа в метро, когда она его заметила. Оценить скорость Volkswagen подсудимая не смогла.

Зайцева утверждает, что ехала на желтый сигнал светофора и не успевала затормозить, когда начал двигаться Touareg. По ее словам, она зажала клаксон и в последний момент перед столкновением нажала педаль тормоза, но это не позволило избежать ДТП.

"После того, как Volkswagen протаранил мой автомобиль, машину наклонило набок, перевернуло, я перелетела на пассажирское сидение. В это время я не управляла автомобилем, и его в таком состоянии вынесло на людей", - рассказала подсудимая.

Зайцева также поведала, что не пыталась скрыться с места трагедии и сразу предоставила свои документы полицейским.

"После столкновения автомобиль перевернуло, мы не могли вылезти из машины. Люди пытались перевернуть и поставить авто на колеса, чтобы достать нас, но дверь не открывалась. Лобовое стекло выбить не удалось. Потом дверь просто вырвали. Когда мы выбрались, уже подъехали скорые и машины полиции. Первое что я сделала - подбежала к полицейскому, дала документы, сказала, что я водитель Lexus", - рассказала Зайцева.

Подсудимая также подтвердила, что за два года своей водительской практики на нее были составлены шесть админпротоколов, четыре из них - за неправильную парковку, а информацию о том, что накануне столкновения она устроила гонки по площади Конституции, девушка опровергла.

Зайцева также в очередной раз заявила о полном признании вины и готовности понести любое наказание, которое изберет ей суд. Кроме того, девушка сообщила, что планирует помогать семьям потерпевших после отбытия ею тюремного срока.

Напомним, 18 октября в девять часов вечера на одной из центральных улиц Харькова произошло страшное ДТП - внедорожник Lexus RX 350, за рулем которого находилась 20-летняя Елена Зайцева, столкнулся с Volkswagen Touareg и протаранил толпу людей, стоявших на пешеходном переходе.

В результате произошедшего пять человек погибли на месте, еще шестеро попали в больницу. Позже одна из пострадавших скончалась в больнице.

Следствие признало, что участница смертельного ДТП в Харькове Елена Зайцева превысила скорость и проехала на красный свет.