Суд отправил с тюрьму организаторов терактов в Харькове

Трех мужчин признали виновными в обстрелах военкоматов и взрывах на железнодорожных станциях

Октябрьский районный суд Харькова признал виновными троих мужчин в совершении ряда терактов на территории города и области. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Двое обвиняемых - 36 и 38-летний харьковчане не признавали свою вину и отказывались сотрудничать со следствием. Суд назначил им наказание в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 28-летнего мужчину, который признал свою вину и искренне раскаялся, приговорили к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

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Подсудимым инкриминировали обстрел Орджоникидзевского и Фрунзенского районных комиссариатов Харькова (сентябрь 2014), террористические акты на железнодорожных станциях "Залютино" (октябрь 2014), "Шебелинка" (январь 2015 года) и "Новожаново" (март 2015 года), обстрел офиса частного юридического учреждения (сентябрь 2014 года) и ООО "Харьковрегионгаз" (январь 2015 года), подготовку теракта на территории нефтяной базы в октябре 2014 года.

Приговор суда пока не вступил в законную силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.

Ранее апелляционный суд отменил приговор создателям "Новороссии ТВ".