Взрыв в Донецке - следствие разборок между боевиками, - Госпогранслужба

Во время взрыва в Донецке проводилась спецоперация "МВД ДНР"

Взрыв в Кировском районе Донецка произошел из-за внутренних разборок между сепаратистами.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины со ссылкой на собственные источники в Донецке.

Отмечается, что в Донецке прогремел взрыв во время спецоперации "правоохранителей ДНР" по задержанию боевика, который подозревается в торговле оружием.

Так, он, пытаясь скрыться от боевиков, остановил автобус, который проезжал мимо.

"Водитель приостановился, увидев жестикулирующего молодого человека, дав ему возможность забраться в машину, где сидели гражданские. И в этот момент у него взорвалась граната", - говорится в сообщении.

В результате инцидента погибли сам боевик и женщина 1979 года рождения, которая приехала из Киева на похороны дедушки. Также шесть человек получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщают в Госпогранслужбе, мужчина приехал из т.н. "ЛНР". Его подозревали в убийстве двух человек.

Напомним, 5 марта в центральной части Донецка прогремел взрыв.