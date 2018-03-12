Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Мининформполитики предлагает запретить 21 сайт

Мининформполитики предлагает запретить 21 сайт

Мининформполитики предлагает запретить 21 сайт
Источник: sovetclub.ru

Информационные ресурсы поддерживают боевиков и прославляют оккупантов

12.03.18 500
100

Министерство информационной политики Украины подготовило новый список рекомендуемых к запрету сайтов, которые содержат запрещенную к распространению украинскими законами информацию. Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на ответ министерства на информационный запрос.

В новый перечень сайтов вошел 21 ресурс: dan-news.info, admin-gorlovka.ru, dnr24.su, gorlovka.today, golospravdy.com, s-narodom.ru, politnavigator.net, riafan.ru, dnr-hotline.ru, genocid.net, miaistok.su, dnr24.com, republic-tv.ru, ruskline.ru, dnipress.com, kianews24.ru, c-eho.info, crimea.ria.ru, c-inform.info, komtv.org и gazetacrimea.ru.

Преимущественно это информресурсы боевиков и оккупационных властей Крыма.

Мининформполитики хочет запретить ты сайты в связи с нарушением ч.2 ст.109 Уголовного кодекса (публичный призыв к насильственному изменению или свержению конституционного строя, либо к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий).

Данный перечень был подготовлен рабочей группой по мониторингу при Мининформполитики во исполнение положений Доктрины информационной политики Украины. Сейчас он передан на рассмотрение экспертного совета при министерстве.

"Следующим шагом, в случае позитивного вывода экспертного совета и соответствующих рекомендаций, перечень будет передан правоохранительным органам для установления факта совершения правонарушения и соответствующего реагирования в пределах компетенции", - подчеркивается в ответе Мининформполитики.

Напомним, предыдущий перечень из 20 сайтов, рекомендованных к запрету, был обнародован Мининформполитики 19 июня 2017 года.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Опубликован список мировых знаменитостей, которые могут умереть в 2018-мИнтернет превращается в "тринет". 5 самых популярных сайтов в УкраинеМининформполитики предлагает СБУ запретить 20 сайтов
Топ-10
  1. ПроФФесорский состав. Как в Украине псевдонаука вытесняет науку 12004
  2. Большое папуасское спасибо. Как нужно разговаривать с зарубежными донорами 4736
  3. "Гики" из прошлого. Украинцы, без изобретений которых невозможно представить нашу жизнь 7919
  4. Хиты сезона. 7 модных трендов весны 2018 года 14168
  5. Бомба замедленного действия. Чем газопровод "Северный поток — 2" опасен для ЕС 1993
  6. Рыцари печального образа. Какими были настоящие мужчины и почему их больше нет 1341
  7. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 28105
  8. Крайним будете. Что принесет бизнесу новый сезон проверок 2327
  9. Не в корову корм. Кто в реальности сможет воспользоваться новой господдержкой животноводства 2312
  10. В гробу карманов нет. Фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин о песнях, которые приходят во сне 2573
  1. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 22315 / 28105
  2. Донецк может перейти на российский телефонный код 15088 / 15642
  3. Меньше двух долларов в час: названа ужасающая статистика зарплат украинцев 13472 / 13990
  4. Жизнь Вселенной за 14 миллиардов лет ужалась в 10 минут 10997 / 11806
  5. Ключ к богатству. Почему одни люди беднее других 8190 / 9291
  6. Дед Путина работал поваром у Ленина и Сталина 6488 / 6824
  7. Киевляне против переименования площади Льва Толстого 5346 / 5575
  8. Объявлен конкурс на название железнодорожного экспресса в Борисполь 3792 / 3980
  9. Канат над пропастью. Лучшие сериалы марта 3728 / 5506
  10. СБУ провела масштабные обыски по всей Украине 3654 / 4106
  1. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 124 / 28105
  2. Меньше двух долларов в час: названа ужасающая статистика зарплат украинцев 58 / 13990
  3. Жизнь Вселенной за 14 миллиардов лет ужалась в 10 минут 28 / 11806
  4. Дед Путина работал поваром у Ленина и Сталина 28 / 6824
  5. Ключ к богатству. Почему одни люди беднее других 25 / 9291
  6. Запорожскому школьнику написала королева Великобритании 21 / 2783
  7. Опубликован смертный список российских шпионов-перебежчиков 18 / 4946
  8. ПроФФесорский состав. Как в Украине псевдонаука вытесняет науку 15 / 12004
  9. Донецк может перейти на российский телефонный код 15 / 15642
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.