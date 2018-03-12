Мининформполитики предлагает запретить 21 сайт

Министерство информационной политики Украины подготовило новый список рекомендуемых к запрету сайтов, которые содержат запрещенную к распространению украинскими законами информацию. Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на ответ министерства на информационный запрос.

В новый перечень сайтов вошел 21 ресурс: dan-news.info, admin-gorlovka.ru, dnr24.su, gorlovka.today, golospravdy.com, s-narodom.ru, politnavigator.net, riafan.ru, dnr-hotline.ru, genocid.net, miaistok.su, dnr24.com, republic-tv.ru, ruskline.ru, dnipress.com, kianews24.ru, c-eho.info, crimea.ria.ru, c-inform.info, komtv.org и gazetacrimea.ru.

Преимущественно это информресурсы боевиков и оккупационных властей Крыма.

Мининформполитики хочет запретить ты сайты в связи с нарушением ч.2 ст.109 Уголовного кодекса (публичный призыв к насильственному изменению или свержению конституционного строя, либо к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий).

Данный перечень был подготовлен рабочей группой по мониторингу при Мининформполитики во исполнение положений Доктрины информационной политики Украины. Сейчас он передан на рассмотрение экспертного совета при министерстве.

"Следующим шагом, в случае позитивного вывода экспертного совета и соответствующих рекомендаций, перечень будет передан правоохранительным органам для установления факта совершения правонарушения и соответствующего реагирования в пределах компетенции", - подчеркивается в ответе Мининформполитики.

Напомним, предыдущий перечень из 20 сайтов, рекомендованных к запрету, был обнародован Мининформполитики 19 июня 2017 года.