Мининформполитики предлагает запретить 21 сайт

Министерство информационной политики Украины подготовило новый список рекомендуемых к запрету сайтов, которые содержат запрещенную к распространению украинскими законами информацию. Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на ответ министерства на информационный запрос.
В новый перечень сайтов вошел 21 ресурс: dan-news.info, admin-gorlovka.ru, dnr24.su, gorlovka.today, golospravdy.com, s-narodom.ru, politnavigator.net, riafan.ru, dnr-hotline.ru, genocid.net, miaistok.su, dnr24.com, republic-tv.ru, ruskline.ru, dnipress.com, kianews24.ru, c-eho.info, crimea.ria.ru, c-inform.info, komtv.org и gazetacrimea.ru.
Преимущественно это информресурсы боевиков и оккупационных властей Крыма.
Мининформполитики хочет запретить ты сайты в связи с нарушением ч.2 ст.109 Уголовного кодекса (публичный призыв к насильственному изменению или свержению конституционного строя, либо к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий).
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Данный перечень был подготовлен рабочей группой по мониторингу при Мининформполитики во исполнение положений Доктрины информационной политики Украины. Сейчас он передан на рассмотрение экспертного совета при министерстве.
"Следующим шагом, в случае позитивного вывода экспертного совета и соответствующих рекомендаций, перечень будет передан правоохранительным органам для установления факта совершения правонарушения и соответствующего реагирования в пределах компетенции", - подчеркивается в ответе Мининформполитики.
Напомним, предыдущий перечень из 20 сайтов, рекомендованных к запрету, был обнародован Мининформполитики 19 июня 2017 года.