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Государственное бюро расследований ищет 159 следователей

Государственное бюро расследований ищет 159 следователей
Фото: pixabay.com

Всего объявлен конкурс на 219 должностей

12.03.18 484
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Государственное бюро расследований объявило конкурс на 219 должностей центрального аппарата. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

"Конкурс на 219 должностей центрального аппарата Государственного бюро расследований - объявлен! В том числе, на 152 должности следователей Бюро", - говорится в сообщении.

Кандидаты могут подавать документы с 14 марта по 11 апреля включительно.

 "Это первая волна конкурса. Вскоре будет объявлен конкурс в территориальные управления. Убежден, что тысячи людей захотят попробовать свои силы. Они должны знать, что все процедуры будут проведены прозрачно. Тот, кто победит - сделает это благодаря своим способностям. Кто не победит - должен знать, что Бюро для всех кандидатов обеспечило равные возможности",- отметил директор Бюро Роман Труба.

Также отмечается, что конкурс на должности работников оперативных подразделений будет объявлен после внесения изменений в закон "О Государственном бюро расследований".

Напомним, 22 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении Романа Трубы главой Государственного бюро расследований.

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