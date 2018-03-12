Генпрокуратура "заморозила" дело Саакашвили

Генеральная прокуратура 6 марта приостановила расследование в отношении лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на адвоката политика Руслана Чернолуцкого.

"Постановлением от 06.03.2018 Генеральная прокуратура Украины решила остановить уголовное производство по Саакашвили, тем самым признав необоснованность подозрения Саакашвили. И в действиях Генпрокуратуры усматривается формализм в данной ситуации, который заключается в том, что подозреваемого сначала выбрасывают за пределы Украины вопреки законодательству и затем просят о международном сотрудничестве, но с целью не потерять авторитет в обществе дело решили "заморозить" на неопределенное время", - рассказал он.

По его словам, в постановлении начальника отдела приоритетных поручений департамента международно-правового сотрудничества ГПУ Ярослава Домбровского указывается, что досудебное расследование остановлено в связи с "необходимостью выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества".

Информацию о приостановке расследования подтвердил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко в Facebook. Он сообщил, что компетентным органам Нидерландов направлен запрос об оказании международной правовой помощи для выполнения процессуальных и следственных действий с участием Саакашвили.

"В связи с чем указанное уголовное производство приостановлено на основании п.3 ч.1 ст.280 УПК Украины, с целью экономии хода процессуальных сроков досудебного расследования до получения результатов международной правовой помощи", - написал он.

Напомним, 5 декабря Михеил Саакашвили был задержан, но сторонники заблокировали движение автомобиля правоохранителей и "освободили" политика из машины. Саакашвили был объявлен в розыск.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили получил от скрывающегося в РФ бизнесмена Сергея Курченко $0,5 млн на свою деятельность в Украине, и продемонстрировал аудиозапись в подтверждение своих слов. Саакашвили заявил, что не знаком с Курченко. Его соратник Давид Сакварелидзе утверждает, что обнародованные записи – это монтаж, и намерен передать их на зарубежную экспертизу.

Повторно Саакашвили задержали поздно вечером 8 декабря. Инкриминируемая ему ч.2 ст.256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы. После задержания он был доставлен в СИЗО СБУ в Киеве, где объявил голодовку.

Утром 11 декабря Саакашвили был доставлен в здание Печерского районного суда Киева. В этот же день суд отпустил экс-президента Грузии, лидера партии "Рух новых сил" без назначения меры пресечения. В этот же день суд отпустил экс-президента Грузии, лидера партии Рух новых сил без назначения меры пресечения.

12 февраля Саакашвили задержали украинские силовики и выдворили из страны. Опального политика отправили в Польшу.