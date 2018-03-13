Я достаю из широких штанин. Почему вырос престиж украинского гражданства

Украина резко поднялась в рейтинге Nomad Passport Index, который оценивает престижность гражданств 199 государств мира. Результат мог быть ещё более впечатляющим, если бы государство предоставило гражданам больше свобод

Престиж украинского паспорта растёт: об этом свидетельствуют профильные рейтинги международных компаний. Опубликованный на днях Nomad Passport Index – 2018 отдал Украине 91 место среди 199 стран. В прошлом году страна занимала 113-ое место, то есть популярность нашего паспорта выросла на 21 пункт. Это произошло благодаря введению безвизового режима со странами ЕС и рядом других государств. Подняться выше Украине помешало отставание по остальным ключевым критериям рейтинга, среди которых важное место занимают гражданские и экономические свободы.

Безвиз, свобода и налоги

Компания Nomad Capitalist составляет свой рейтинг, основываясь на пяти показателях, каждый из которых имеет свой удельный вес в общем индексе. Наибольшее влияние (50%) на место в рейтинге имеет количество стран, которые беспрепятственно могут посещать граждане страны. Поэтому после введения безвизового режима с ЕС позиции украинского паспорта резко укрепились.

Система налогообложения - второй по важности показатель (удельный вес - 20%). Исследователи оценивают обязательность подоходного налога: от 10 баллов – для стран, где налог платится обязательно независимо от места проживания, 20 – граждане с определёнными сложностями могут избежать налогов, уехав за границу, 30 – избежать налогов при переезде в другую страну можно без проблем, 40 – налогами не облагаются доходы, полученные за границей, независимо от места проживания, 50 – подоходный налог отсутствует.

Восприятие страны и её граждан в мире занимает в общем рейтинге 10%. Этот показатель основывается на данных Всемирного отчёта ООН о счастье (World Happiness Report), Индексе человеческого развития (Human Development Index) и персональном опыте граждан – насколько дружелюбно или враждебно их воспринимают в других странах. Этот показатель, как и два следующих, также определяется баллами: 10, 20, 30, 40, 50 – от наихудшей ситуации к наилучшей.

Возможность двойного гражданства также имеет удельный вес в 10%: от строгого запрета иметь два паспорта до практически полной свободы в этом вопросе. Интегральный показатель свободы тоже занимает 10% в общем индексе. Он базируется на данных об обязательной воинской повинности, количестве заключённых, Индексе свободы прессы (World Press Freedom Index) и Индексе экономической свободы (Economic Freedom Index).

Лидеры и аутсайдеры

В 2018 году Украина попала в пятёрку "прыгунов" (climbers) – государств, которые резко подскочили в рейтинге. Вместе с ней в пятёрке – Сьерра-Леоне, Перу, Тувалу и Маршальские острова

Первое место в рейтинге занимает Люксембург. Государство получило максимум (50 баллов) по трём показателям – восприятию граждан в мире, возможности двойного гражданства и свободе. При этом граждане Люксембурга могут беспрепятственно посещать 177 стран (максимум в рейтинге - 180) и избежать налогов, уезжая в другую страну - по последнему показателю страна получила 30 баллов. Второе место разделили Ирландия и Швейцария. Их граждане могут без виз посещать 176 стран. Остальные показатели у трёх стран идентичны.

Лидеры похожего рейтинга, составленного международной консалтинговой компанией Henley & Partners (он учитывает только свободу перемещения по миру), Сингапур и Япония в рейтинге Номада оказались на 20-ом и 28-ом месте соответственно. Граждане обоих государств могут посещать без виз 180 стран. Однако Сингапуру подпортили картину вопрос двойного гражданства (в государстве оно запрещено) и показатель свободы, который в Nomad Passport составляет 20 баллов. Япония заняла 28-ю строчку из-за несовершенства системы налогообложения и посредственного восприятия своих граждан в мире.

Аутсайдерами рейтинга оказались Афганистан, Ирак и Эритрея. Афганистан (199 место) может похвастаться допуском всего в 24 страны мира, Ирак – в 27, Эритрея – в 37. Последняя при этом получила минимальный балл по четырём показателям – налогообложению, возможности двойного гражданства, восприятию граждан в мире и свободе.

В пятёрке "прыгунов"

Согласно рейтингу Nomad Украина заняла 91 место, разделив его с Албанией. В прошлом году страна находилась на 113-ом месте, в 2018-м она попала в пятёрку "прыгунов" (climbers) – государств, которые резко подскочили в рейтинге. Вместе с Украиной в пятёрке – Сьерра-Леоне, Перу, Тувалу и Маршальские острова.

Украинские граждане могут посещать 114 стран, а по остальным показателям – налоги, двойное гражданство, восприятие в мире и свобода – страна получила по 20 баллов, заняв предпоследнее место. В общем рейтинге Украину на два пункта опередила Россия – она на 87 месте: несмотря на то, что россиянам разрешено беспрепятственно посещать всего 113 стран, в РФ не запрещено иметь двойное гражданство. Между тем, в рейтинге Henley & Partners Украина занимает 42 место (из 105), а РФ – 45.

Посторонним В.

По данным Госстата, среди желающих переехать в Украину большинство - жители России: в 2017 году на ПМЖ перебралось 4027 иностранцев, из них 2776 - россияне. Эксперт аналитического центра CEDOS Александра Слободян подтверждает, что жители Российской Федерации чаще других заинтересованы в переезде. "Ещё до получения Украиной безвиза, в 2014 году, много россиян хотели выехать из России, не соглашаясь с внутренней политикой страны. Но легально оформиться здесь было сложно, - рассказала она Фокусу. - На самом деле, не так легко получить украинское гражданство, процедура не очень понятная. Нужно вначале получить разрешение на краткосрочное проживание, потом - на долгосрочное проживание, - и это только первые шаги. Основания для получения гражданства очень ограничены. По сути, Украина не очень открыта к мигрантам. Миграционная служба у нас не ориентирована на клиента, потому появляется много посредников, которые предоставляют услуги за деньги".

Слободян привела в пример белоруса, который стажировался в CEDOS. Он столкнулся со сложностями, просто попытавшись получить консультацию по вопросам оформления гражданства. "На горячие линии дозвониться очень трудно, нужно ехать непосредственно в сервисный центр, выстаивать очереди", - объясняет эксперт.

Впрочем, такие сложности отпугивают не всех. Например, Андрей, 28-летний программист из Москвы, в разговоре с Фокусом выразил уверенность, что за $500 сумеет оформить вид на жительство.