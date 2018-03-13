Зона АТО: боевики пять раз нарушили перемирие, есть раненые

За прошедшие сутки в зоне АТО было зафиксировано пять обстрелов позиций украинских военных со стороны боевиков.

Как сообщает пресс-центр АТО, на Луганском направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны украинские позиции в районе населенных пунктов Новгородское и Луганское.

На Донецком направлении террористы применили 120 мм и 82 мм минометы вблизи Павлополя.

Из вооружения БМП-2 и 82 мм минометов боевики вели огонь возле Водяного, а из минометов и стрелкового оружия - вблизи Авдеевки.

В штабе также добавили, что в результате вражеского огня двое украинских военных получили ранения.

Напомним, Меркель не видит смысла говорить даже о частичной отмене санкций против РФ. "С момента заключения минских договоренностей я жду того дня, когда будет хотя бы в течение десяти дней прочно соблюдаться перемирие, что является первым пунктом этих договоренностей", - отметила она, выразив надежду, что после проведения президентских выборов в России ситуацию удастся сдвинуть с мертвой точки и придать импульс качественным сдвигам в минском процессе.