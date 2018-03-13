Пожар на полигоне Широкий лан: погиб военный, семеро пострадали

Ночью на военном полигоне Широкий лан произошел пожар, в результате которого один военнослужащий погиб и семь пострадали.

Об этом сообщается на странице Сухопутных войск ВСУ в Facebook.

Возгорание произошло в результате нарушения правил безопасности при использовании печки. В результате этого полностью сгорела одна палатка.

Семеро пострадавших получили ожоги различной степени. Пострадавших доставили в Николаевский военный госпиталь. Угрозы жизни военнослужащим нет.

По факту пожара и гибели военнослужащего назначено служебное расследование. Следственные действия проводят Николаевский райотдел полиции и военная прокуратура.

На место происшествия выехал командующий Сухопутных войск ВС Украины.

Напомним, в субботу, 10 марта, в результате пожара в частном доме в с. Верблюжка Новгородковского района (Кировоградская область) погибли трое детей. Как выяснилось, мать ушла из дому и оставила детей без присмотра