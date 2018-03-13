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Главная » Страна » Новости партнеров 25 апреля 2018 в Киеве в десятый раз пройдет iForum - крупнейшая IT-конференция Восточной Европы

Новости партнеров 25 апреля 2018 в Киеве в десятый раз пройдет iForum - крупнейшая IT-конференция Восточной Европы

<span class="label">Новости партнеров</span> 25 апреля 2018 в Киеве в десятый раз пройдет iForum - крупнейшая IT-конференция Восточной Европы

За 10 лет iForum стал визитной карточкой украинской IT-сферы и смежных отраслей. Десять лет форум концентрирует рынок на одной площадке, дает старт новым бизнесам, идеям и трендам. Билеты на мероприятие уже в продаже

13.03.18 18
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Юбилейный iForum - это:

- огромный профессиональный ивент, который 10 лет проводится на волонтерских началах силами активных IT-компаний

- более 10 000 посетителей

- около 100 компаний-участников экспозоны

-10 тематических направлений

- более 150 авторитетных спикеров

- эксклюзивная зона «Город будущего» - прототип «умного» города с инновационными разработками, которые можно самостоятельно протестировать.

Новинка №1 - трендовое направление «Блокчейн». Этот поток охватит темы применения технологий блокчейн, криптовалют и нового инструмента по привлечению капитала ICO. Сверхпопулярные сегодня темы можно будет не только прослушать, но и обсудить за кофе. 

Новинка №2 - поток Digital Fun. Он аккумулирует все темы цифровых технологий индустрии развлечений: YouTube и стримеры, онлайн-кинотеатры и радиостанции, киберспорт и видеоигры. Настоящий рай для геймеров, разработчиков, авторов и пользователей видеоконтента.

Новинка №3 - финал Первого в Украине конкурса биомедстартапов, регистрация команд на который продолжается. Этот конкурс должен показать украинские биомедстартапы и приблизить их к мировой тенденции использования новых технологий в медицине, таких как искусственный интеллект, дополненная реальность, телемедицина, интернет вещей, блокчейн, большие данные и другие. 

Направление «Инновации» - приз зрительских симпатий прошлого года - на юбилейном iForumʼе продолжит информировать о последних новинках из мира экспоненциальных технологий в новом формате от команды SingularityU Kyiv.

Направление «Стартапы», где ежегодно обсуждают темы, которые волнуют молодых предпринимателей (инвестиции, стратегии выхода на рынки, экосистемы поддержки стартапов и т.п.), приближается по популярности к «трем китам» iForumʼа: «Бизнесу», «Рекламе» и «Технологиям». Именно из этих направлений десять лет назад началась первая конференция. Больше направлений здесь .

Юбилейный iForum не станет исключением - как и в первый раз, соберет лучшие компании, компетенции и людей из IT и смежных рынков.

«Каждый год мы делаем iForum с мыслью, что лучше создать что-то хорошее в меру своих возможностей, чем говорить «зрада» и «все пропало», - отметил председатель оргкомитета iForum Александр Ольшанский. - Мы стараемся, как можем, и собираем таких же людей, которые пытаются что-то делать. Чтобы нашим детям было комфортно в Украине, и не стыдно за нее».

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