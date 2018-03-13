В Украине изменились правила установления инвалидности

Человек с инвалидностью после выхода на пенсию не должен будет приходить на переосвидетельствование

Верховная Рада на своем заседании приняла в целом закон об установлении группы инвалидности.

За него проголосовал 281 народный депутат, сообщает телеканал 112 Украина.

Согласно закону, если человек обращается для установления инвалидности, но не может прибыть на освидетельствование или переосвидетельствование по состоянию здоровья согласно заключению врачебно-консультативной комиссии, освидетельствование или переосвидетельствование проводится у него дома.

Если речь идет об инвалидности, установленной в результате необратимых нарушений (в частности, ампутации конечностей или их частей), группа инвалидности устанавливается без указания срока повторного осмотра. Человек с инвалидностью после выхода на пенсию также не должен будет приходить на переосвидетельствование.

Группа инвалидности на степень выше или I группы устанавливается участникам АТО или людям, которые обеспечивали антитеррористическую операцию, в результате чего получили ранение, контузию, увечье или заболевание, вследствие чего получили инвалидность.

Закон вступит в силу на следующий день после официальной публикации.

Напомним, в Украине вступил в силу закон № 2249-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины". Закон разработали во исполнение пункта 105 раздела "Создание эффективной системы предотвращения и противодействия дискриминации" Плана мероприятий по реализации Национальной стратегии в сфере прав человека на период до 2020 года.

Слова "инвалид", "лицо с ограниченными физическими возможностями", "инвалид войны" и "ребенок-инвалид" во всех падежах и числах заменили в 44 законах соответственно словами "лицо с инвалидностью", "лицо с инвалидностью в результате войны" и "ребенок с инвалидностью" в соответствующих падежах и числах.