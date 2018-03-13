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Россия выдвинула Украине требования по проведению путинских выборов

Россия выдвинула Украине требования по проведению путинских выборов
Фото с сайта from-ua.com

В Москве рассчитывают, что в Киеве предпримут все необходимые меры по своевременному предотвращению возможных провокаций

13.03.18 1623
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МИД РФ потребовал от Украины "безусловного обеспечения безопасности" российских диппредставительств во время выборов президента РФ.

Об этом говорится в заявлении МИД России, опубликованном сегодня, 13 марта.

"Требуем от властей Украины безусловного обеспечения безопасности Посольства России в Киеве, российских Генеральных консульств в Харькове, Одессе и Львове, недопущения создания любых препятствий для их полноценного функционирования и свободного посещения гражданами России", - заявили в МИД РФ.

Свое заявление в министерстве пояснили "намерениями ряда украинских национал-радикальных организаций воспрепятствовать проведению 18 марта 2018 года в российских дипломатических и консульских учреждениях на территории Украины голосованию по выборам президента Российской Федерации".

При этом МИД РФ обвинил власти Украины в "русофобской политике, замешанной на откровенном национализме и попустительстве экстремистским формированиям различного толка".

"На украинских властях лежит вся ответственность за негативные последствия любых противоправных акций в отношении российских представительств. Российская сторона будет внимательно следить за обстановкой вокруг дипломатических учреждений России и российских граждан в период проведения выборов. Рассчитываем, что в Киеве предпримут все необходимые меры по своевременному предотвращению возможных провокаций", - говорится в заявлении российского МИД.

Также Москва призвала организации и структуры, "заинтересованные в цивилизованном и мирном развитии ситуации в Украине", оказать давление на Киев, чтобы якобы воспрепятствовать "неадекватным действиям".

Напомним, Жириновский мечтает видеть Киев столицей "Малороссийского федерального округа".

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