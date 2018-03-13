Николай Тимощук – успешный бизнесмен. Известен как специалист в отрасли энергетики и международных инвестиций. Другие сферы интересов – инновации, информационные технологии, развитие венчурного капитала.
С августа 2017 года Николай Тимощук возглавляет UFuture Investment Group – многоотраслевую инвестиционную группу, основанную известным украинским предпринимателем и филантропом Василием Хмельницким. До этого несколько лет руководил представительством Украинского союза промышленников и предпринимателей в ЕС в Брюсселе, занимал руководящие должности в таких международных компаниях, как Chevron, ТНК-ВР. Один из основателей Комитета по топливу и энергетике при Американской торговой палате в Украине.
Напомним, XVI Международный PR-Фестиваль «Коммуникации завтрашнего дня: пазл успеха» пройдет 29 марта 2018 года в Гранд Холле столичного отеля «Крещатик». Инициатором форума традиционно выступает Украинская PR-Лига. Организационный партнер – агентство PR-Service.