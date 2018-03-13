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Главная » Страна » Wizz Air в ближайшие месяцы откроет 16 новых маршрутов из Украины

Wizz Air в ближайшие месяцы откроет 16 новых маршрутов из Украины

Wizz Air в ближайшие месяцы откроет 16 новых маршрутов из Украины
Фото: Wizz Air

Больше всего направлений получит Львов

13.03.18 340
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Венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air к началу июля планирует расширить свою сеть 70 новыми маршрутами, 16 из которых будет открыты из украинских аэропортов в Киеве (Жуляны), Львове и Харькове. Об этом сообщает ЦТС.

"Сегодня мы начинаем самое большое расширение деятельности в истории Wizz Air. 70 новых маршрутов, которые будут официально открыты на протяжении 17 недель, предоставят нашим клиентам еще больше возможностей для путешествий, что, в свою очередь, будет способствовать развитию бизнеса и экономики тех стран, в которых мы работаем", - заявил главный корпоративный директор лоукостера Оуэн Джонс.

Среди украинских аэропортов наибольшее количество новых направлений получит Львов. 26 марта авиакомпания начнет летать из Львова в Гданьск, Катовице и Дортмунд, а с 1 мая – в  Лондон (Лутон). Столичный аэропорт "Киев" (Жуляны) получит в конце июня два новых рейса – в  Таллинн и Лиссабон. Также авиакомпания вернется в аэропорт Харьков с двумя рейсами - в Дортмунд и Катовице.

Запуск новых маршрутов станет возможным благодаря пополнению авиафлота лоукостера 21 самолетом.

На данный момент самолеты Wizz Air совершают рейсы по 600 маршрутам. Флот авиакомпании состоит из 90 самолетов Airbus A320 и Airbus A321.

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