Глава ЦРУ побывал 8 марта в Украине, - СМИ

Директор ЦРУ Майк Помпео 8 марта по приглашению главы СБУ Василия Грицака посетил Украину. Об этом со ссылкой на источники пишет ZN.UA.
Помпео якобы побывал на Донбассе на границе с оккупированными районами, в частности, в Краматорске, который посетил вместе с Грицаком.
В СБУ изданию эту информацию комментировать отказались.
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Напомним, президент США Дональд Трамп заявил об увольнении главы американской дипломатии, госсекретаря Рекса Тиллерсона, и выдвинул на его место руководителя ЦРУ Майка Помпео.