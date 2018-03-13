Боевики снова обстреляли сотрудников Донецкой фильтровальной станции

Во вторник, 13 марта, боевики обстреляли автомобили сотрудников Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Донбасса".
"Сегодня автомобиль КАМАЗ доставил гипохлорит натрия. По дороге с ДФС автомобиль попал под обстрел. К счастью, никто из сотрудников не пострадал. В 14.05. под обстрел попали "вахтовка" и автобус, вывозившие сменный персонал с ДФС", - говорится в сообщении.
В автобусе выбиты стекла. Сотрудники, к счастью, не пострадали.
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Напомним, 7 марта боевики обстреляли грузовой автомобиль ЗИЛ-130, доставлявший бензин на Донецкую фильтровальную станцию.