Россия активизируется на "гибридном фронте" против Украины ближе к осени, - Аваков

Эскалация конфликта между Украиной и Россией может произойти ближе к осени, накануне президентской предвыборной кампании.

В ближайшее время ухудшения ситуации не будет, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы заходим в период предвыборных игр во всех смыслах этого слова. С одной стороны, у нас внешний фактор. Выборы Путина в ближайшее воскресенье, потом чемпионат мира (по футболу в России - ред.). До этого, я думаю, никакой эскалации со стороны России не произойдет", - сказал Аваков.

"Но ближе к осени Россия включится по полной программе. Когда я говорю по полной программе, я не имею в виду, что будет наступление вооруженных сил РФ", - заявил Аваков.

Напомним, Украина оштрафовала более 40 российских авиакомпаний на сумму 5,4 млрд гривен за полеты в оккупированный Крым.