СБУ депортировала в Польшу студента тернопольского вуза, который ранее сжег стилизованное изображение герба Украины в ресторане. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Правоохранители установили, что 19-летний поляк во время отдыха с друзьями в заведении общественного питания публично сжег в камине стилизованное изображение герба Украины, которое украшало стену зала.
"Ввиду отсутствия в действиях иностранца состава преступления и одновременное несоответствие его дальнейшего пребывания в Украине интересам обеспечения безопасности нашего государства, 12 марта правонарушителя принудительно возвратили на территорию Польши с запретом въезда в Украину сроком на три года", - говорится в сообщении.
Фото: facebook.com/SSU.Ternopil
Напомним, согласно данным польского Центра исследования общественного мнения, 40% поляков испытывают антипатию к украинцам.