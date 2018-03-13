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Главная » Страна » Фото Студент-поляк сжег в камине ресторана герб Украины

Фото Студент-поляк сжег в камине ресторана герб Украины

<span class="label red">Фото</span> Студент-поляк сжег в камине ресторана герб Украины
Фото: facebook.com/SSU.Ternopil

СБУ депортировала парня на родину

13.03.18 264
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СБУ депортировала в Польшу студента тернопольского вуза, который ранее сжег стилизованное изображение герба Украины в ресторане. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранители установили, что 19-летний поляк во время отдыха с друзьями в заведении общественного питания публично сжег в камине стилизованное изображение герба Украины, которое украшало стену зала.

"Ввиду отсутствия в действиях иностранца состава преступления и одновременное несоответствие его дальнейшего пребывания в Украине интересам обеспечения безопасности нашего государства, 12 марта правонарушителя принудительно возвратили на территорию Польши с запретом въезда в Украину сроком на три года", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/SSU.Ternopil

Напомним, согласно данным польского Центра исследования общественного мнения, 40% поляков испытывают антипатию к украинцам.

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