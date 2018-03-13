Пожарные боролись с огнем более двух часов

В Киеве пожарники потушили масштабный пожар в складских помещениях на ул. Академика Туполева. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 16:47. На место происшествия были немедленно направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений.

"По прибытию было установлено, что возгорание возникло в одноэтажном складском здании высотой 8 м, размером 100х100 м. Площадь возгорания составляла около 800 кв. м, была угроза распространения огня на пристроенное шестиэтажное офисное здание", - говорится в сообщении.

Спасателям вынесли из помещения 10 баллонов с газом фреоном.

В 18:15 пожарным удалось локализовать пожар, а в 19:05 - ликвидировать.

На месте происшествия работало 18 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 70 человек личного состава.