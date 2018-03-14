У польского Мемориала орлят во Львове произошел взрыв

Никто не пострадал, надгробия не повреждены

Во Львове возле польского Мемориала орлят, который находится на Лычаковском кладбище произошел взрыв.

Об этом сообщил директор музея "Лычаковское кладбище" Михаил Нагай, говорится на сайте Львовского горсовета.

По словам директора, неизвестный предмет обследуют специалисты, никто не пострадал, надгробия также не повреждены.

"Со слов охранника, взрыв прогремел в 15 м от хозяйственных помещений. Выглядит так, что из-за стены кто-то бросил неизвестный предмет. На месте уже работают эксперты", - рассказал он.

Напомним, что Мемориал орлят - польский военный мемориал во Львове. "Орлята" - это участники боев против ЗУНР (1918-1919) и против большевиков 1920 г.). Они были похоронены на Кладбище защитников Львова, что является частью Лычаковского кладбища.

24 июня 2005 Мемориал орлят открыли при участии экс-президента Виктора Ющенко и его тогдашнего польского коллеги Александра Квасьневского.