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Главная » Страна » ЦИК хочет исключить Госреестр избирателей из перечня подлежащих обнародованию открытых данных

ЦИК хочет исключить Госреестр избирателей из перечня подлежащих обнародованию открытых данных

ЦИК хочет исключить Госреестр избирателей из перечня подлежащих обнародованию открытых данных
Фото: РБК-Украина

Их использование разрешается исключительно по решению суда

14.03.18 916
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Центральная избирательная комиссия просит правительство исключить Государственный реестр избирателей из перечня подлежащих обнародованию открытых данных.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИК.

"Комиссия обратилась к Кабинету министров Украины относительно приведения Положения о наборах данных, подлежащих опубликованию в форме открытых данных, в соответствие с требованиями закона Украины "О Государственном реестре избирателей", - сказано в нем.

Отметим, 20 декабря 2017 года Кабмин внес изменения в это положение и включил Госреестр избирателей в перечень подлежащих обнародованию открытых данных.

При этом закон "О Государственном реестре избирателей" предусматривает исчерпывающий перечень целей, для которых могут использоваться персональные данные реестра во время подготовки к выборам или референдумам, но использование персональных данных реестра для других целей разрешает исключительно по решению суда.

Напомним, Порошенко обновил список предложенных им кандидатов на должности в ЦИК.  В июне 2014 года завершился срок полномочий 12 из 15 членов ЦИК, а 3 февраля 2017 года - еще одного члена комиссии. 1 апреля 2014 года вновь избранные члены Центральной избирательной комиссии Екатерина Махницкая и Олег Диденко принесли присягу в парламенте.

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