ЦИК хочет исключить Госреестр избирателей из перечня подлежащих обнародованию открытых данных

Центральная избирательная комиссия просит правительство исключить Государственный реестр избирателей из перечня подлежащих обнародованию открытых данных.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИК.

"Комиссия обратилась к Кабинету министров Украины относительно приведения Положения о наборах данных, подлежащих опубликованию в форме открытых данных, в соответствие с требованиями закона Украины "О Государственном реестре избирателей", - сказано в нем.

Отметим, 20 декабря 2017 года Кабмин внес изменения в это положение и включил Госреестр избирателей в перечень подлежащих обнародованию открытых данных.

При этом закон "О Государственном реестре избирателей" предусматривает исчерпывающий перечень целей, для которых могут использоваться персональные данные реестра во время подготовки к выборам или референдумам, но использование персональных данных реестра для других целей разрешает исключительно по решению суда.

Напомним, Порошенко обновил список предложенных им кандидатов на должности в ЦИК. В июне 2014 года завершился срок полномочий 12 из 15 членов ЦИК, а 3 февраля 2017 года - еще одного члена комиссии. 1 апреля 2014 года вновь избранные члены Центральной избирательной комиссии Екатерина Махницкая и Олег Диденко принесли присягу в парламенте.