Президент поблагодарил добробатовцев, защищавших страну в начале АТО

Петр Порошенко поздравил украинских патриотов, которые первыми встали на защиту страны в начале антитеррористической операции на Донбассе.

"Мы вспоминаем украинских патриотов, которые с начала событий на востоке Украины добровольно вызвались защищать государство от российского агрессора, до этого не имея никакого отношения к армии", - написал глава украинского государства в своем Фейсбук.

Он поблагодарил всех добровольцев, которые вступили в ряды Вооруженных сил, Нацгвардии и Нацполиции.

Отметим, Верховная Рада установила День украинского добровольца 14 марта.

Дата 14 марта была выбрана потому, что в этот день в 2014 году добровольцы из Самообороны Майдана прибыли на полигон в Новые Петровцы Киевской области, став первым добровольческим батальоном.

Напомним, Киевсовет утвердил механизм официального признания бойцов-добровольцев АТО. Согласно решению, бойцом-добровольцем АТО может быть признан человек, который находился или находится в составе добровольческих формирований и участвовал в боевых на востоке Украины, но не вошел в состав Вооруженных Сил Украины, Министерства внутренних дел, Национальной гвардии и других военных формирований и правоохранительных органов.