Кривой Рог: Без газа осталось 90 многоэтажных жилых домов

В Кривом Роге Днепропетровской области из-за аварии прекратилось газоснабжение 14 тысяч абонентов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"13 марта около 21 часов в Покровском микрорайоне г. Кривой Рог при проведении сварочных работ газовой трубы низкого давления (диаметром 100 мм) произошла утечка и возгорание природного газа", - рассказывают о причинах в ДСНС.

В результате аварии без газа осталось 90 многоэтажных жилых домов, в которых проживают около 14 тысяч абонентов.

В 23:20 порыв трубы ликвидирован, восстановление газоснабжения запланировано в течение 14 марта.

Напомним, в связи с экономией потребления газа киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 частично перевели на резервное топливо - мазут. При этом температура теплоносителя и горячей воды в жилых домах не будет понижаться. Об этом сообщает пресс-служба Киевэнерго.

Ежесуточно на двух теплоэлектроцентралях Киева, которые обеспечивают теплом 65,7% столичных потребителей, планируется использовать около 2 тыс. тонн мазута. Таким образом, суточные расходы газа на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 уменьшатся с 7 млн куб. м до 4,3 млн куб. м. Экономия газа при этом составит 10,9 млн куб. м в течение четырех суток.