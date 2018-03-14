Луценко заявил, что украинская пятая колонна "шкварчит"

Генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал о 28 обысках по всей Украине и собранных доказательствах сотрудничества с антиукраинскими центрами.
"Пятая колонна шкварчит. Прокуратура АР Крым совместно с СБУ в рамках противодействия подрывной деятельности провели 28 обысков в разных областях Украины", - отметил генпрокурор.
"Получены доказательства причастности ряда лиц к сотрудничеству с антиукраинскими центрами в РФ и на оккупированных ею территориях", — написал Луценко.
Напомним, Служба безопасности провела более 25 санкционированных обысков в разных регионах Украины у лиц, которые способствуют России в проведении антиукраинских акций. Во время обысков изъяли пропагандистские материалы, оружие, взрывчатку и "многие другие доказательства подрывной работы против нашей страны".