Ввоз минудобрений из России запретил Кабмин

Правительство одобрило запрет на ввоз минеральных удобрений.
Решение было принято в ходе сегодняшнего заседания.
Украина еще в 2014 году ввела пятилетние антидемпинговые пошлины на импорт российских удобрений, но это касалось только аммиачной селитры, напоминает 112 канал.
Ставки были определены на уровне 20,51-36,03%.
Россия оспаривает это решение в рамках ВТО.
Тем временем украинские аграрии переориентировались на карбамид и карбамидно-аммиачную смесь — другие виды азотных удобрений, поставляемых из России.
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Позже, весной 2017 года, Украина ввела антидемпинговые пошлины в размере 31,84% на импорт двух видов российских азотных удобрений — карбамида и карбамидно-аммиачной смеси (КАС). По данным Минэкономики Украины, на момент введения пошлин РФ была основным поставщиком азотных удобрений в Украину с долей в 80-90% от общего объема.
Напомним, Кабмин надеется, что украинская металлургическая продукция прорвется на рынки США.