С начала АТО погибли 232 добровольца

Еще 799 добровольцев были ранены

В Украине с начала проведения Антитеррористической операции на Донбассе погибли 232 участника добровольческого движения.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на странице в Facebook. Еще 799 добровольцев, по данным Авакова, были ранены.

Отметим, Петр Порошенко поздравил украинских патриотов, которые первыми встали на защиту страны в начале антитеррористической операции на Донбассе.

"Мы вспоминаем украинских патриотов, которые с начала событий на востоке Украины добровольно вызвались защищать государство от российского агрессора, до этого не имея никакого отношения к армии", - написал глава украинского государства в своем Фейсбук.

Напомним, сегодня, 14 марта, в Украине отмечают День добровольца. Соответствующее постановление Верховная Рада приняла на заседании 17 января 2017 года.