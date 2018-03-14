С начала АТО погибли 232 добровольца

В Украине с начала проведения Антитеррористической операции на Донбассе погибли 232 участника добровольческого движения.
Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на странице в Facebook. Еще 799 добровольцев, по данным Авакова, были ранены.
Отметим, Петр Порошенко поздравил украинских патриотов, которые первыми встали на защиту страны в начале антитеррористической операции на Донбассе.
"Мы вспоминаем украинских патриотов, которые с начала событий на востоке Украины добровольно вызвались защищать государство от российского агрессора, до этого не имея никакого отношения к армии", - написал глава украинского государства в своем Фейсбук.
Напомним, сегодня, 14 марта, в Украине отмечают День добровольца. Соответствующее постановление Верховная Рада приняла на заседании 17 января 2017 года.