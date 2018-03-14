Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Новости партнеров Мировая премьера балета «Children of the Night» с Екатериной Кухар и Александром Стояновым

Новости партнеров Мировая премьера балета «Children of the Night» с Екатериной Кухар и Александром Стояновым

<span class="label">Новости партнеров</span> Мировая премьера балета «Children of the Night» с Екатериной Кухар и Александром Стояновым

17-18 марта на сцене Национальной оперы Украины – мировая премьера одноактного балета «Children of the Night», созданного специально для украинских звезд балета Екатерины Кухар и Александра Стоянова

14.03.18 31
000

«Children of the Night» – постановка хореографа и артиста Staatsbalett Berlin Александра Абдукаримова. Александр, словно ювелирный мастер, продумывает и учитывает в своем балете все тонкости, использует новейшие креативные световые решения, он занимался 2 года поиском наиболее гармоничной  музыкальной компиляции. Постановка современной хореографией, которая базируется на классической академической традиции.

Спектакль рассказывает о мифических существах андрогинах. Эти существа, когда-то обладали двумя парами рук и ног, двумя лицами на одной голове, возгордились своей красотой и могуществом, и возомнили себя равными Богу. За что, в наказание, были разделены на две части – мужскую и женскую. С тех пор каждая из этих частей вынуждена искать свою половинку.

«Фраза «Найти свою половинку» появилась благодаря этой легенде. Мы рассматриваем андрогинов, как уже разделенных людей. Вследствие чего между мужчиной и женщиной появилась трещина – слабость. Сквозь трещину  проникают соблазны, страсти, негативные эмоции, которые могут навеки разделить половинки. Но, выдержав испытания, они могут достичь просветления и какого-то совершенно другого уровня отношений. Именно об этом спектакль. Он о том, как пройти эти испытания. Мне даже самому интересно смогут ли главные герои пройти все искушения или нет? (делится хореограф Александр Абдукаримов). Главные партии танцуют Александр и Екатерина, я знаю, что зрители их очень любят. Партии создаются для них, в этом спектакле они будут резкими, дерзкими, звериными, демоничными… Балет о соблазнах и страстях. О том, как любовь может выдержать любое испытание».

В рамках премьеры, в первом отделении, состоится гала-концерт, на котором будут представлены номера из современного балета. Особенным сюрпризом станет совместное выступление самого хореографа и артиста Staatsbalett Berlin Александра Абдукаримова и "виртуоз-оркест KIEV TANGO PROJECT". Специально для украинской публики артист и музыканты подготовили сюрприз под музыку Астор Пьяццолла «Времена года в Буэнос-Айресе».

Хореография и постановка: Александр Абдукаримов

Музыка: Антонио Вивальди, Макс Рихтер

 

Премьера балета «Children of the Night» («Дети ночи»)

Дата: 17-18 марта 2018

Время: 19:00

Место проведения: Национальный театр оперы и балета им. Тараса Шевченко

Адрес: ул. Владимирская 50

0
Делятся
Google+
Show
Show
Топ-10
  1. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 37020
  2. "Гики" из прошлого. Украинцы, без изобретений которых невозможно представить нашу жизнь 8495
  3. Хиты сезона. 7 модных трендов весны 2018 года 14650
  4. ПроФФесорский состав. Как в Украине псевдонаука вытесняет науку 13375
  5. Крайним будете. Что принесет бизнесу новый сезон проверок 2561
  6. Комната страха. Как говорить с детьми о смерти 16172
  7. Прививка от смерти. Нобелевской лауреат Харальд цур Хаузен о вирусной природе рака 29758
  8. Тяжёлый город. Почему Львов так и не стал частью "русского мира" 52170
  9. Человек-сосна. Как Андрей Сагайдак впустил в себя лес 10644
  10. Кто им доктор. Истории людей, которым мы доверяем свое здоровье 4064
  1. Обнародованы имена главных подозреваемых по делу МН17 9589 / 11004
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 6236 / 37020
  3. Разрывы в зарплатах украинцев растут 3619 / 4145
  4. Сенцов готов писать прошение о помиловании 3525 / 4008
  5. Скрипаль и его дочь обречены на мучения, - разработчик газа 3217 / 4670
  6. В Украине изменились правила установления инвалидности 2840 / 3369
  7. Я достаю из широких штанин. Почему вырос престиж украинского гражданства 2309 / 2512
  8. Отравление по-российски. Почему Великобритания готова ввести санкции против Кремля 2265 / 3541
  9. С вещами на выход. Что стоит за увольнением Рекса Тиллерсона 2227 / 3427
  10. Россия активизируется на "гибридном фронте" против Украины ближе к осени, - Аваков 2118 / 2368
  1. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 46 / 37020
  2. Кто такой этот Майк Помпео. Чего ждать Украине от смены Госсекретаря США 16 / 15706
  3. Обнародованы имена главных подозреваемых по делу МН17 14 / 11004
  4. Отравление по-российски. Почему Великобритания готова ввести санкции против Кремля 14 / 3541
  5. Место Тиллерсона займет глава ЦРУ Майк Помпео 11 / 1853
  6. Минздрав отменил медкарты для поступления в школы и детсады 10 / 995
  7. Я достаю из широких штанин. Почему вырос престиж украинского гражданства 8 / 2512
  8. С вещами на выход. Что стоит за увольнением Рекса Тиллерсона 8 / 3427
  9. ПроФФесорский состав. Как в Украине псевдонаука вытесняет науку 5 / 13375
  10. Россия вновь пустила поезда через Украину 5 / 20908
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.