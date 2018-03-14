«Children of the Night» – постановка хореографа и артиста Staatsbalett Berlin Александра Абдукаримова. Александр, словно ювелирный мастер, продумывает и учитывает в своем балете все тонкости, использует новейшие креативные световые решения, он занимался 2 года поиском наиболее гармоничной музыкальной компиляции. Постановка современной хореографией, которая базируется на классической академической традиции.

Спектакль рассказывает о мифических существах андрогинах. Эти существа, когда-то обладали двумя парами рук и ног, двумя лицами на одной голове, возгордились своей красотой и могуществом, и возомнили себя равными Богу. За что, в наказание, были разделены на две части – мужскую и женскую. С тех пор каждая из этих частей вынуждена искать свою половинку.

«Фраза «Найти свою половинку» появилась благодаря этой легенде. Мы рассматриваем андрогинов, как уже разделенных людей. Вследствие чего между мужчиной и женщиной появилась трещина – слабость. Сквозь трещину проникают соблазны, страсти, негативные эмоции, которые могут навеки разделить половинки. Но, выдержав испытания, они могут достичь просветления и какого-то совершенно другого уровня отношений. Именно об этом спектакль. Он о том, как пройти эти испытания. Мне даже самому интересно смогут ли главные герои пройти все искушения или нет? (делится хореограф Александр Абдукаримов). Главные партии танцуют Александр и Екатерина, я знаю, что зрители их очень любят. Партии создаются для них, в этом спектакле они будут резкими, дерзкими, звериными, демоничными… Балет о соблазнах и страстях. О том, как любовь может выдержать любое испытание».

В рамках премьеры, в первом отделении, состоится гала-концерт, на котором будут представлены номера из современного балета. Особенным сюрпризом станет совместное выступление самого хореографа и артиста Staatsbalett Berlin Александра Абдукаримова и "виртуоз-оркест KIEV TANGO PROJECT". Специально для украинской публики артист и музыканты подготовили сюрприз под музыку Астор Пьяццолла «Времена года в Буэнос-Айресе».

Хореография и постановка: Александр Абдукаримов

Музыка: Антонио Вивальди, Макс Рихтер

Премьера балета «Children of the Night» («Дети ночи»)

Дата: 17-18 марта 2018

Время: 19:00

Место проведения: Национальный театр оперы и балета им. Тараса Шевченко

Адрес: ул. Владимирская 50