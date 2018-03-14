Киев одобрил соглашение с Катаром о взаимной отмене виз

Об этом сообщает "112 Украина".

Положения указанного соглашения предусматривают, что граждане Украины и Катара, которые пользуются действительными проездными документами, смогут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории государства другой договаривающейся стороны в течение срока, не превышающего 90 дней в течение 180 дней.

По предварительной информации, граждане Украины по прибытию в международный аэропорт "Доха" должны иметь при себе как минимум 1 500 долларов наличными или на карте, а также билет на дальнейшее перемещение путешествующего из Катара.

Напомним, власти Катара еще упростил визовый режим с Украиной. Тогда Доха упростила визовый режим с 80 странами, гражданам которых будет достаточно предъявить действительный паспорт, чтобы получить разрешение на въезд в страну.