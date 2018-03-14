Венгрия призвала своих граждан отказаться от поездок в Закарпатье в ближайшие дни

Генеральное консульство Венгрии в Ужгороде рекомендовало гражданам Венгрии воздержаться от поездок в Закарпатье своим гражданам на протяжении 16-18 марта. Об этом говорится в сообщении на сайте дипломатического учреждения.

"Из-за сложной политической и общественной ситуации в сфере безопасности, во избежание возможных провокаций, с 16 по 18 марта 2018 года мы не рекомендуем ездить в Закарпатье венгерским группам и индивидуальным путешественникам, особенно в определенные города (например, в Хуст, Ужгород)", - говорится в сообщении.

Также в консульстве рекомендуют венграм воздержаться от посещения Верецкого перевала в эти дни.

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Историческая справка

15 марта 1939 года Сейм Карпатской Украины провозгласил государственную независимость и принял конституцию, в которой определил государственным языком украинский, государственным флагом - сине-желтый флаг, гербом - изображение медведя с сине-желтыми полосами и трезубцем, а гимном - "Ще не вмерла Украина". Одновременно Венгрия начала вооруженное вторжение в Закарпатье и до 18 марта полностью оккупировала регион. На Верецком перевале были расстреляны пленные карпатские сечевики.