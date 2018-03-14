В воскресенье, 18 марта, в 5:15 в программе «Большой бокс» состоится прямая трансляция боксерского поединка между украинцем Александром Гвоздиком и французом Мехди Амаром. Противостояние спортсменов пройдет на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке

Александр Гвоздик уже успел заработать себе положительную спортивную репутацию: 14 побед, 12 нокаутов и ни одного поражения за всю профессиональную карьеру. Он член «золотой команды» Украины по боксу. В 2012 году на Олимпиаде в Лондоне завоевал бронзовую медаль и стал обладателем статуса наиболее техничного боксера сборной Украины. Позже, в 2014 году Александр подписал контракт с американской компанией Top Rank, с которой сотрудничает и близкий друг спортсмена – Василий Ломаченко. Несмотря на все достижения Гвоздика, многие спортивные эксперты считают его наиболее недооцененным боксером. Но предстоящий поединок может все изменить и приблизить спортсмена к мечте: победа в этом бою даст Александру шанс сражаться за титул чемпиона мира.

«Похоже, в ближайшее время мы станем свидетелями рождения новой яркой звезды в украинском профессиональном боксе, – говорит руководитель редакции спортивных программ телеканала «Интер» Сергей Долбилов. – Пояс чемпиона мира - это важно, но не главное. Уверен, что Александра Гвоздика полюбят за тот бокс, который он демонстрирует в ринге, и за те человеческие качества, которыми он обладает вне ринга».

В этот раз Александр будет боксировать против француза Мехди Амара за звание временного чемпиона мира по версии WBC.

Не пропустите прямую трансляцию поединка Гвоздик – Амар 18 марта в 5:15 на «Интере», повтор – 19 марта в 0:50.