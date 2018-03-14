Оккупанты в Крыму сократили Балуху срок на целых два месяца

Подконтрольный оккупантам "Верховный суд" Крыма рассмотрел апелляцию на приговор и уменьшил украинскому политзаключенному Владимиру Балуху срок заключения до 3 лет и 5 месяцев. Об этом сообщает Громадське.

Суд исключил из приговора часть, связанную с закупкой боеприпасов.

Защита политзаключенного с таким решением не согласна и будет подавать кассацию.

"Мы, соответственно, не согласны с таким решением. И как только мы получим на руки приговор, вступивший в законную силу, это апелляционное постановление мы будем обжаловать в кассационной инстанции. Более того, у нас у Балуха уже подошел срок условно-досрочного освобождения. Поэтому мы, в принципе, можем уже подавать на условно-досрочное, что мы и сделаем после получения решений, заверенных надлежащим образом", - рассказала адвокат Балуха Ольга Динзе.

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Когда и в какую именно колонию-поселение этапируют Балуха, пока неизвестно. Он сообщил, что работники СИЗО не давали ему есть сегодня в течение целого дня. Также активист допустил, что объявит голодовку в знак протеста против нечеловеческих условий содержания.

Напомним, Владимира Балуха ФСБ России задержала 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

В августе 2017 года суд вынес приговор украинскому активисту – три года и семь месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере десяти тысяч рублей. Во время рассмотрения апелляционной жалобы приговор Балуху отменили. Дело отправили на повторное рассмотрение.

Защита Балуха и правозащитники считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

16 января подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил Балуха к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей.