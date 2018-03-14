Савченко собирается завтра быть в Киеве

Народный депутат Верховной Рады Надежда Савченко анонсировала возвращение в Украину. Завтра она собирается дать брифинг возле здания главного управления СБУ в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Савченко в Facebook.

"15.03.2018 в 10:30 состоится брифинг председателя ПП "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко", народного депутата Надежды Савченко. Адрес проведения: г. Киев, пер. Аскольдов, 3а", - говорится в сообщении.

Напомним, Надежду Савченко вызывали на допрос 13 марта по делу главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана. Однако в обозначенное время она не явилась.

14 марта генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что с народного депутата Надежды Савченко могут снять неприкосновенность, если она не явится на допрос.