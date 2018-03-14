В Минске согласовали алгоритм восстановления работы Vodafone в ОРДЛО

На заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе в Минске стороны согласовали алгоритм восстановления работы мобильного оператора Vodafone на оккупированных территориях. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины на переговорах Леонида Кучмы Дарья Олифер в Facebook.

"В рамках подгруппы по социально-экономическим вопросам достигнута договоренность относительно алгоритма восстановления мобильной связи на территории ОРДЛО. Эта работа будет происходить силами компании "Водафон Украина" при участии ОБСЕ с соблюдением украинского законодательства", - написала она.

Напомним, 11 января в результате обрыва магистрального оптоволоконного кабеля в районе населенного пункта Еленовка на оккупированных территориях Донбасса перестал работать последний работающий в регионе мобильный оператор Vodafone. Со времен работу оператора восстановили в Луганске, но в Донецке связи по-прежнему нет.

В компании заявляют, что мобильная связь заработает после того, как руководство "ДНР" подключит оборудование к электроснабжению.