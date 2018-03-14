В зоне АТО сегодня не стреляли

С начала суток, по состоянию на 18:00, на Донбассе не зафиксировано нарушений режима прекращения огня. Об этом информирует пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"В первую половину суток режим всеобъемлющего перемирия на линии разграничения сторон придерживался в полной мере. По состоянию на 18.00 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что украинские военнослужащие, выполняющие задачи на первой линии обороны, держат ситуацию под контролем.

Напомним, с начала "абсолютного перемирия" погибли трое наших бойцов.