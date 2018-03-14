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Главная » Страна » На центральном ж/д вокзале в Киеве поменяют эскалаторы

На центральном ж/д вокзале в Киеве поменяют эскалаторы

На центральном ж/д вокзале в Киеве поменяют эскалаторы
Фото: cfts.org.ua

Замену планирует осуществить до конца года

14.03.18 14
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Укрзализныця планирует до конца года установить новые эскалаторы в вестибюле центрального железнодорожного вокзала в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что во время последнего технического осмотра был обнаружен предельный износ перил цепи и их привода. В связи с этим 28 февраля  была временно приостановлена работа эскалатора на спуск.

"Имеющиеся эскалаторы почти исчерпали срок своей эксплуатации. Компания уже подготовила техническое задание, в ближайшее время будет объявлен тендер на закупку новых", - говорится в сообщении.

Напомним, эскалаторы были установлены в 2001 году во время реконструкции вокзала станции Киев-Пассажирский. Они работают 20 часов в сутки и обслуживают 20-40 тыс. пассажиров ежедневно.

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