На центральном ж/д вокзале в Киеве поменяют эскалаторы

Укрзализныця планирует до конца года установить новые эскалаторы в вестибюле центрального железнодорожного вокзала в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что во время последнего технического осмотра был обнаружен предельный износ перил цепи и их привода. В связи с этим 28 февраля была временно приостановлена работа эскалатора на спуск.
"Имеющиеся эскалаторы почти исчерпали срок своей эксплуатации. Компания уже подготовила техническое задание, в ближайшее время будет объявлен тендер на закупку новых", - говорится в сообщении.
Напомним, эскалаторы были установлены в 2001 году во время реконструкции вокзала станции Киев-Пассажирский. Они работают 20 часов в сутки и обслуживают 20-40 тыс. пассажиров ежедневно.