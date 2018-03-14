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Главная » Страна » Чернобыльская зона станет самой инновационной площадкой в мире, - Семерак

Чернобыльская зона станет самой инновационной площадкой в мире, - Семерак

Чернобыльская зона станет самой инновационной площадкой в мире, - Семерак
Остап Семерак / Фото: пресс-служба Кабмина

Инвестировать в развитие зоны отчуждения готовы Дания, Германия и Франция

14.03.18 139
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Создание мощного парка по производству возобновляемых источников энергии станет кардинальным шагом в реинтеграции Чернобыльской зоны отчуждения. Об этом заявил министр экологии Остап Семерак, передает пресс-служба ведомства.

"Два года назад мы начали процесс реинтеграции зоны отчуждения. Это стало началом уникальной спецоперации по превращению закрытой до недавно территории зоны отчуждения в самую инновационную технологически-научную площадку в мире. Такое решение не решались принять почти три десятка лет, однако сегодня зона отчуждения имеет все шансы стать перспективным элементом будущего "зеленой" экономики Украины", - отметил министр.

Семерак убежден, что зона отчуждения имеет высокий уровень инвестиционной привлекательности. По его словам, уже поступило более 60 заявок на отвод земельного участка под инновационные проекты из Дании, США, Китая, Германии, Франции, Украины и Беларуси.

"Приятно, что правительство и парламент имеют общее видение преобразования зоны отчуждения в "мощный завод" по производству возобновляемых источников энергии в Украине", - отметил министр.

Семерак также сообщил, что 19 марта 2018 Минприроды совместно с Государственным агентством Украины по управлению зоной отчуждения представит результаты расчетов запланированного финансирования технико-экономического обоснования для строительства солнечного парка в зоне отчуждения, которые были сделаны компанией Tractebel Engineering за счет французского правительства.

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