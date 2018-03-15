На территории художественного музея в Виннице образовался провал в земле, в котором были обнаружены старинные подземные ходы, ведущие от тогдашнего монастыря доминиканцев. Сейчас на этом месте расположен Спасо-Преображенский кафедральный собор УПЦ МП. Об этом сообщает местное издание Vежа.

По словам сотрудников музея, земля под асфальтом просела 13 марта. В тот момент на этом участке стоял автомобиль, который почти попал под землю.

Когда автомобиль оттянули, удалось разглядеть глубокие и протяженные подземные ходы, ведущие к забору собора. Там они упираются в старинный погреб, что сейчас используется церковниками для хозяйственных нужд. Общая протяженность обнаруженной части подземного хода - не менее 18 метров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во время строительства римского метро нашли виллу II века

По словам директора Центра истории Винницы Александра Федоришена, речь идет о подземных ходах, которые были построены при строительстве доминиканского монастыря в 30-40-х годов 17-го века. Эти тоннели, вероятно, использовались монахами для хозяйственных нужд.

Скорее всего, провал образовался под действием длительных осадков. Работники музея рассказывают, что много лет назад неподалеку от этого места уже проваливалась земля и было видно входы в другие туннели. Однако пока они засыпаны землей и заасфальтированы. В нескольких метрах от пропасти недавно появилось еще одно: в нем можно увидеть выложенный кирпичом старинный колодец.