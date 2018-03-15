Савченко планировала теракты и расстрелы в Верховной Раде, - Луценко

Генпрокурор готовит представление о привлечении ее к уголовной ответственности

Народный депутат Надежда Савченко планировала в Верховной Раде совершить теракт, где сидят члены Кабинета министров, обстрелять из минометов сам зал, а также добивать из автоматов выживших.

Об этом сообщил с трибуны парламента генеральный прокурор Юрий Луценко, передает LB.ua.

"У следствия есть неоспоримые доказательства того, что Надежда Савченко, народный депутат Украины, лично планировала, лично вербовала, лично давала распоряжения о том, как провести террористический акт здесь, в этом зале, уничтожив боевыми гранатами две ложи - правительственную и должностную, минометами обрушив купол Верховной Рады и автоматами добивая тех, кто выживет", - сказал Луценко.

Генпрокурор также сообщил, что подаст в Верховную Раду представления о привлечении Савченко к уголовной ответственности, ее задержании и аресте.

Кроме того, нардепа Савченко исключили из Комитета ВР по нацбезопасности. "За" проголосовали 261 депутат.

Напомним, ранее Надежду Савченко вызывали на допрос 13 марта по делу главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана. Однако в обозначенное время она не явилась из-за поездки заграницу.

Позднее Луценко заявил о возможном снятии с нее депутатской неприкосновенности.

В пресс-службе Савченко заявили, что она собирается вернутся в Украину в четверг, 15 марта.